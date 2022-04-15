Над Белгородом сработали системы ПВО

В небе над Белгородом в пятницу работает противовоздушная оборона. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.

Противоракеты были видны в небе над городом около 9.45 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной РФ на границе с Украиной. Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.

Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения. В пятницу российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который атаковал Климово.

В среду Минобороны объявило, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.

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