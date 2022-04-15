В Севастополе предложили увековечить память о крейсере «Москва»

Память о погибшем флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва» должна быть увековечена в Севастополе – главной базе ЧФ, уверена историк, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Про то, чтобы увековечить память, мы, конечно, будем думать. Это обязательно будет сделано, найдем форму, мы это будем поддерживать. Слов нет, сердце разрывается, [крейсер] был частью Севастополя», – передает ТАСС слова Алтабаевой.

Крейсер «Москва» вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов «Москва» (носившая тогда название «Слава») могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя. Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсер «Москва» был удостоен ордена Нахимова.

Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.

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