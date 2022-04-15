Политика: Как РФ нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней?

Со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии у РФ станет больше официально зарегистрированных противников, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В этом случае РФ усилит свои западные границы, и тогда «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет», подчеркнул замруководителя Совбеза.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в четверг заявил, что страна до лета направит заявку на вступление в НАТО. «После Пасхи парламент приступит к обсуждению. И окончательное решение может быть принято к концу мая», – пообещал военный министр. Днем ранее финское правительство передало парламенту доклад, один из пунктов которого посвящен влиянию на ситуацию возможного вступления Суоми в НАТО. В конце доклада содержится приложение с возможными этапами присоединения, если такое решение будет принято. Тогда же, в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки примет решение о подаче заявки в ближайшие несколько недель, сообщает Reuters.

Что касается Швеции, то, по сообщениям стокгольмской Svenska Dagbladet, премьер-министр страны Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО. Шведское правительство планирует представить заявку на саммите альянса в конце июня в Мадриде. Издание Aftonbladet сообщило – правящая социал-демократическая партия уже созвала на 24 мая внеочередное заседание своего руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства в НАТО. Аналогичное решение прияла и оппозиционная правая партия «Шведские демократы» – это значит, что в риксдаге – парламенте страны идею вхождения в Североатлантический альянс поддерживает большинство.

Подтверждением готовности альянса к очередному расширению в сторону российских границ можно считать заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, сделанное ей в четверг. «Российские угрозы в отношении стран Северной Европы и Балтии не новы и лишь укрепляют наше единство. Швеция и Финляндия вольны выбирать свое будущее без какого-либо вмешательства со стороны. Соединенное Королевство поддержит любое решение, которое они примут», – цитировал ТАСС заявление руководителя Форин-офиса. Одновременно и практически дословно также выступила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Если Финляндия и Швеция решат это сделать, то добро пожаловать», – сообщила руководитель немецкой дипломатии.

Альянс готов принять две страны в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами – констатировал Медведев. Он напомнил, что США и Канада также приветствуют данную инициативу, и призвал Россию реагировать на происходящее «без эмоций, с холодной головой».

Как изменится граница НАТО

Вместе с тем не следует забывать (и об этом напомнил Медведев), что усиление НАТО на севере Европы – это новый вызов для России. Протяженность сухопутных границ стран альянса вырастет более чем вдвое, и рубежи придется укреплять, указал Медведев. По его словам, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. «До сегодняшнего дня РФ на такие меры не шла и идти не собиралась.

Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма»,

– отметил замглавы Совбеза.

Москва примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, подтвердил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Понятно, что у нас граница с Финляндией – 1300 км. Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения Россией ядерного оружия в Балтийском регионе. Дипломат напомнил, что нейтральный статус этих государств долгое время обеспечивал очень высокий уровень их безопасности, а сам регион Грушко назвал «регионом мира, сотрудничества и очень надежной платформой для выстраивания добрососедских отношений с Россией».

Напомним, что на Крайнем Севере наша страна граничит с входящей в альянс Норвегией. Южнее, от Финского залива и до Черного моря полосой тянется полоса натовских стран «санитарного кордона», от Эстонии до Румынии. При этом северная Балтика действительно пока остается регионом мира. Соседка «через море» Швеция, которая некогда была одной из ведущих военных сил Европы, после наполеоновских войн, то есть более 200 лет, соблюдает невмешательство в конфликты. Финские Аландские острова с середины XIX века имеют статус демилитаризованной зоны.

Граничащая с Россией по суше Финляндия находится вне блоков с окончания Второй мировой войны (в которой она – до 1944 года была союзницей нацистской Германии). Но и во время Великой Отечественной и в ходе войны 1939-1940 годов, которую в Финляндии называют «зимней» эта ныне нейтральная страна прямо угрожала Ленинграду. Боевые действия шли на Карельском перешейке и собственно в Карелии. Войска маршала Маннергейма, напомним, отвечали за блокаду Ленинграда с севера. Вступление Финляндии в очередной антироссийский альянс – НАТО в самом деле означает новую угрозу с северо-запада.

Оказал ли украинский фактор влияние на финнов

Замглавы Совбеза Медведев отказался связывать расширение альянса с российской военной спецоперацией на Украине, поскольку «попытки затащить в альянс Швецию и Финляндию предпринимались и раньше».

«И Финляндия, и Швеция, несмотря на отсутствие официального членства в НАТО, уже несколько последних десятилетий участвуют в масштабных учениях альянса, – комментирует газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. –Кроме того, в арабских кампаниях союзников участвовали целые эскадрильи шведской боевой авиации и сухопутные корпуса. Так что с точки зрения военной подготовки и интегрированности с НАТО обе страны ничего не отличает от членов альянса»,

Вместе с тем, Медведев подчеркнул, что сейчас общественное мнение в обеих страна в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам, несмотря на «максимальные усилия доморощенных пропагандистов». «Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит. Но если нет – то, как говорится, «он сам пришел», – резюмировал Медведев.

При этом отметим, что финские социологи доказывают – общественное мнение в стране резко изменилось в отношении членства в НАТО именно на фоне нынешних событий на Украине. Последний опрос, проведенный частной телекомпанией MTV, показал, что 68% респондентов выступают за вступление и только 12% против. К этим замерам общественного мнения апеллирует и министр обороны Финляндии Кайкконен. «В течение десятилетий поддержка НАТО составляла около 20%. Сейчас настроения изменились, причем сильно», – сообщил глава минобороны страны.

Что касается заявлений Медведева и Кайкконена по поводу вступления в НАТО, то «правы оба», заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Медведев ссылается на то, о чем руководители НАТО говорили неоднократно. Генсек НАТО Столтенберг заявлял, что если Швеция или Финляндия захотят вступить в НАТО, их примут единогласно за один день. Можно сказать, что он настойчиво их приглашал, – заметил эксперт. – Но и Кайкконен тоже прав. Согласно всем опросам общественного мнения, настроения финнов резко изменились после 24 февраля. Если раньше за вступление в НАТО высказывалось меньшинство избирателей, то сейчас впервые эту идею поддерживает большинство».

По мнению Кортунова,

для сторонников НАТО это может быть уникальный благоприятный момент для того, чтобы принять решение.

«Потому что если конфликт завершится и произойдет какая-то деэскалация, то скорее всего общественное мнение опять вернется к изначальному балансу, когда большинство будет поддерживать идею нейтрального статуса страны», – отметил эксперт.

Кто более ценен для НАТО

«Финляндия сохранила вооруженные силы после холодной войны. В этом смысле она будет более ценным членом НАТО, чем Швеция. Тем более что Финляндия граничит с Россией и будет создавать дополнительные сложности на границе, то есть будут более значительные последствия и с точки зрения обороны. Максимум, что может Швеция – это изменение баланса сил в Балтийском море», – подчеркнул Кортунов.

Однако с политической точки зрения именно Стокгольм, благодаря своему критическому отношению к России, лучше подходит на роль новичка альянса. «Финляндия на протяжении долгого времени выступала мостом между Россией и Западом. Если говорить о геополитических последствиях, то для российского руководство вхождение Финляндии в НАТО будет восприниматься более болезненно, чем вхождение Швеции», – добавил политолог.

В случае вступления Швеции в НАТО пострадает военно-промышленный комплекс страны, которой «уже сейчас довольно трудно конкурировать в авиастроении», во многом утратив свои позиции. Членство в альянсе ускорит эти процессы, потому что «страна начнет переходить на общенатовские образцы, в частности, американские системы оружия». «Неслучайно та же Финляндия уже покупает не шведские истребители, а американские F-35», – напомнил эксперт.

Как может ответить Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал дождаться плана Минобороны по усилению западных рубежей страны. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия на Балтике.

В случае приема в альянс принципиальным вопросом будет следующий: что именно разместит НАТО на территории этих стран, отметил Хатылев. «Вероятно, среди прочего, это будут ударные ракетные комплексы, – предположил военный эксперт. – Как мы будем отвечать? Сразу скажу: нет никакой необходимости быстро подтягивать и собирать на границах ядерное вооружение – оно останется на штатных позициях, но будет перенацелено. Военной авиации на севере добавят маршрутов и введут дополнительные точки целеуказания. Также, однозначно, в район подтянут дополнительные «Искандеры». Что касается ядерного оружия на кораблях в Финском заливе, то размещать его, мне кажется, необходимости не будет, но Генштаб может принять решение уже по ситуации».

В случае, если Хельсинки вступит в НАТО, наибольшее усиление будет проведено на южном участке финской границы – для защиты Петербурского промышленно-экономического района, предрекает эксперт. «Подлетное время ракет противника существенно изменится, все-таки расстояние от города до границы – около 200 км. Поэтому,

расположенным под Петербургом войскам придется нести боевое дежурство в режиме постоянной готовности.

Кроме того, туда наверняка будут стянуты дополнительные комплексы ПВО самых новейших моделей, – чтобы работали по маловысотным и высотным целям. Авиации придется нести боевое дежурство не в режиме «два» – на аэродроме, а в готовности «один» – то есть в воздухе», – объяснил военный эксперт.

Также серьезно будут усилены морские части пограничных войск и части Минобороны вдоль сухопутной границы, уверен аналитик. «Если говорить о количестве, то для сдерживания достаточно создать одно общевойское соединение полного штата численностью от двух до десяти тысяч», – предположил Хатылев.

Эксперт также напомнил, что Генштабом предусмотрено создание при необходимости воздухоплавательных частей, оснащенных дирижаблями или воздушными шарами. «У нас в Долгопрудном делают военные аэростаты. Они могут быть расположены вдоль границы – в том числе и с Финляндией как физическая защита против маловысотных целей, вроде беспилотников, а также для проведения воздушной разведки в постоянном режиме», – резюмировал собеседник.

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