 

Особый противопожарный режим ввели на юге Красноярского края

15.04.2022, 6:50, Новости дня
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Власти ввели особый противопожарный режим в 15 районах и территориях юга Красноярского края, информирует пресс-служба губернатора региона.

В ведомстве сообщили, что «на территории 15 муниципалитетов края начинает действовать особый противопожарный режим, это Балахтинский, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Назаровский, Новоселовский, Ужурский, Шушенский районы, Шарыповский муниципальный округ, города Минусинск, Назарово и Шарыпово», передает РИА «Новости».

Отмечается, что, как и в прошлом году, особый противопожарный режим в крае будут вводить поэтапно – с 29 апреля он начнет действовать в большинстве территорий.

Во время действия особого противопожарного режима ограничивается посещение лесов, запрещается разведение костров в лесах, а также использование открытого огня на землях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог.

Контролировать обстановку будут профилактические группы в составе сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления, лесничеств и членов добровольной пожарной охраны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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