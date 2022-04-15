Япония и США провели совместные учения

ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил самообороны Японии.

«Японский (ракетный эсминец) «Конго» провел 13-14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским (ракетным крейсером) «Мобайл Бэй», (эсминцем) «Спрюэнс» в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.

Напомним, в среду американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» начал учения в Японском море совместно с морскими силами самообороны Японии.

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