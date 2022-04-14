 

Гендиректором «Яндекса» назначен Артем Савиновский

14.04.2022, 19:31, Новости дня
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Глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский стал генеральным директором компании в РФ вместо Елены Буниной, сообщили в пресс-службе компании.

«Yandex NV, голландская компания с ограниченной ответственностью и одна из крупнейших в Европе интернет-компаний, а также ведущий поставщик услуг поиска и заказа такси в России, сегодня объявила о назначении Артема Савиновского генеральным директором ООО «Яндекс», нашей основной операционной дочерней компании в России, назначение вступает в силу 15 апреля 2022 года. Он заменит Елену Бунину, которая занимала пост генерального директора с декабря 2017 года», – приводит ТАСС официальное заявление компании.

В пресс-службе уточнили, что Елена Бунина продолжит работать в компании HR-директором.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в РФ Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из РФ и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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