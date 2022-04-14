 

Петросян заявил о готовности выступать в зоне спецоперации

14.04.2022, 16:46, Новости дня
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Народный артист Евгений Петросян раскритиковал тех, кто осуждает всех юмористов за решение некоторых уехать из России, поскольку уехало, по его словам, «полтора юмориста». Сам же Петросян выразил готовность выступить Петросян сообщил о готовности выступать перед участниками спецоперации.

«Нельзя о всех юмористах говорить, что вот они уехали, они не переживают за свою страну, вот они показали, какие они нехорошие люди. Это что это такое происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить! Уехало полтора юмориста», – сказал комик в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

«Я, например, как и многие мои коллеги, никуда не уезжал. Я здесь. (…) Когда я узнал о спецоперации, я немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать выступать и поддерживать дух наших бойцов», – сообщил Петросян.

Он добавил, что в Министерстве обороны в отделе культуры планируются его выступления перед ранеными.

Напомним, стало известно, что юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева покинули Россию. Позже стало известно, что они проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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