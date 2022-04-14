 

СК: Поселок в Брянской области был обстрелян вертолетами ВСУ

14.04.2022, 15:55, Новости дня
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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В ведомстве добавили, что вертолеты двигались на малой высоте и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области.

Напомним, снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Кроме того, 13 апреля был обстрелян из миномета районный пограничный пункт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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