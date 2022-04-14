 

В США назвали условие отмены санкций против России

14.04.2022, 15:55, Новости дня
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Соединенные Штаты будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Многое зависит от формы и масштабов этого [потенциального] дипломатического соглашения. И многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос, будут ли с РФ сняты санкции по итогам достижения договоренностей в рамках российско-украинских переговоров.

Ранее СМИ писали, что санкции против РФ могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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