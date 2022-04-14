Губернатор: ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Село Сподарюшино в Грайворонском округе в приграничном районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет», – написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшено. «Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков», – отметил Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что ВС Украины обстреляли жилые дома в Климово, есть пострадавшие.

Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском районе, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.

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