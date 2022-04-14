ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, утверждают в ОРДЛО

Вооруженные силы Украины обстреляли колонну автомобилей с беженцами в Харьковской области, двое человек погибли, трое ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской народной республики.

«13 апреля украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело.

Накануне украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» за пять минут.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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