В ФМБА решили отказаться от зарубежного сырья для вакцины «Конвасэл»

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ начали работу над минимизацией или полным отказом от использования зарубежного сырья для производства вакцины против коронавируса «Конвасэл», сообщили в пресс-службе ведомства.

В агентстве сообщили, что «в Институте проводится работа по оптимизации биотехнологического процесса для минимизации или даже полного отказа от использования зарубежного сырья и материалов при производстве вакцины Конвасэл», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Конвасэл», от фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы, производится в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА по технологии полного цикла.

Для производства вакцины в данный момент применяются сырье и материалы зарубежных поставщиков, в том числе из недружественных стран, в частности, Европы.

«Мы активно прорабатываем вопрос поиска полноценной замены таких материалов на сырье, возможное к поставке из дружественных стран при условии стопроцентного сохранения свойств вакцины», – подчеркнули в ФМБА.

Минздрав РФ 18 марта зарегистрировал вакцину «Конвасэл», разработанную специалистами ФМБА. Ее промышленное производство запустили в апреле.

—