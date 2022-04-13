 

Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России

13.04.2022, 8:54, Новости дня
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Главы РФ и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.

«Вот, якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.

Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из РФ и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.

Кроме того, 12 марта президенты РФ и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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