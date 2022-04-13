Ракетный корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания

Ракетный корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на заводские ходовые испытания, сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным АСЗ, также будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств ранее утвержденной документации и оценена надежность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета. Успешно проведя швартовные испытания, амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, полностью был подготовлен для начала ходовых испытаний.

Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать корабль в состав Военно-морского флота.

Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 «Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного Амурского судостроительного завода. 1 июля 2021 года корвет сошел со стапелей, а в ноябре 2021 г. был доставлен транспортным доком «Зея» во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.

Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили корветы «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», вскоре к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе 2021 года. Корвет «Бравый» завершает серию кораблей проекта 20380. Он вступит в строй в 2025 году.

Напомним, в сентябре 2021 года сторожевой корабль (корвет) «Бравый» начали строить на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).

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