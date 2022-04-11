Рубль ослабел к доллару и евро

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже слабеет к евро и доллару более чем на 2-3% к закрытию предыдущей сессии.

По данным биржи на 10.10 курс доллара рос до 78,38 руб. (+3,02%), курс евро рос до 84,99 руб. (+2,77%), передает ТАСС. На открытии валютных торгов курс доллара вырос до 81,9 руб. (+7,65%), курс евро – до 87,87 руб. (+6,25%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует отрицательную динамику после разнонаправленного движения при открытии. Индекс Мосбиржи падает на 0,2% – до 2587,53 пункта, индекс РТС снижается на 5,45% и достигает отметки 1021,11 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.08.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2596,17 пункта (+0,13%). Долларовый индекс РТС снижался на 0,46% – до 1074,99 пункта.

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