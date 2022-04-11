 

Число народных дружин решено увеличить в Белгородской области

11.04.2022, 8:03, Новости дня
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Число добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено в граничащей с Украиной Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил на своей странице «ВКонтакте», что на оперативном совещании в понедельник он постарается «максимальное внимание уделить вопросам безопасности, в первую очередь, в приграничных районах».

«Мы понимаем, что вопрос очень актуальный, люди переживают», – отметил он.

По его словам, в регионе уделяется особое внимание защите социальных объектов – детских садов, школ, больниц.

«Мы увеличиваем количество ДНД (добровольных народных дружин). Например, в Белгороде народную стражу увеличиваем в количестве в два раза», – отметил Гладков.

Ранее СК возбудил дело об обстреле Белгородской области со стороны Украины: следователи выяснили, что взрыв на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта произошел после попадания ракеты комплекса «Точка У», выпущенной со стороны Украины.

Напомним, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей.

Кроме того, на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Возбуждено дело о теракте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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