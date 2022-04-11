 

При взрыве газа в жилом доме в Ступино погибли два человека

11.04.2022, 8:03, Новости дня
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МЧС уточнило, что в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине погибли два человека, пятеро получили травмы.

«Уточнение: семь пострадавших, в том числе двое погибших», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Источник в экстренных службах уточнил, что погиб ребенок 12 лет, среди пострадавших также есть ребенок. По предварительной информации, под завалами не осталось людей.

Для эвакуированных организован пункт временного размещения в местном доме культуры.

«Предварительная причина – утечка газа из-за неисправности газового оборудования», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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