При взрыве газа в жилом доме в Ступино погибли два человека
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МЧС уточнило, что в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине погибли два человека, пятеро получили травмы.
«Уточнение: семь пострадавших, в том числе двое погибших», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Источник в экстренных службах уточнил, что погиб ребенок 12 лет, среди пострадавших также есть ребенок. По предварительной информации, под завалами не осталось людей.
Для эвакуированных организован пункт временного размещения в местном доме культуры.
«Предварительная причина – утечка газа из-за неисправности газового оборудования», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали.
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