В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США

Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.

По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.

Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.

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