 

В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США

11.04.2022, 8:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.

По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.

Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Автор законопроекта объяснил необходимость отмены транспортного налога

26.03 / Железняк о конфликте в “Голосе”: Я бы не делал из этого апокалипсиса и не говорил бы о расколах

13.01 / Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывt в Бейруте

01.04 / Тимошенко задекларировала более 148 млн грн компенсации за преследования во времена Януковича

03.07 / Пожары охватили запад Канады

21.08 / “Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию”. Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в 2020 году

25.06 / Псковский губернатор заявил об историческом значении поправок в Конституцию

23.02 / Кинжал Тутанхамона выковали в Египте из металла неземного происхождения

19.12 / Госгеонедр перезапустило крупнейшее газовое месторождение в Украине

29.06 / Пекин выразил Вашингтону протест из-за давления на китайские компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика