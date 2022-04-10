 

Глава МИД Италии увидел риск мировой войны из-за роли НАТО в конфликте на Украине

10.04.2022, 0:52, Новости дня
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе открытия семейного центра в Помильяно д’Арко под Неаполем заявил, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».

«Мы не поддержим военное участие НАТО в конфликте на Украине, потому что это привело бы к мировой войне. Мы уже в мировой войне, но не с военной точки зрения», – приводит ТАСС слова Ди Майо, которого цитирует ANSA.

Ранее в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации РФ на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии РФ в Донбассе конгломерату стран.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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