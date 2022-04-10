 

Украина попросила у Германии 100 самоходных гаубиц

10.04.2022, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Украины направило Германии запрос о поставке Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро, сообщили источники издания Welt am Sonntag.

Как сообщается, сумма контракта может составить 1,7 млрд евро. Кроме самих гаубиц ВС ФРГ в рамках предложенного Киевом плана могут поставить Украине также запасные части и учебный комплект. При этом немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann должна будет произвести новые гаубицы для Германии, чтобы заменить переданные Киеву, передает ТАСС.

Как утверждает издание, первая партия техники может быть отправлена Украине через 30 месяцев после подписания соответствующего соглашения, то есть не ранее второй половины 2024 года. Поставка может быть завершена полностью в 2027 году, говорится в статье.

Krauss-Maffei Wegmann и Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ не стали комментировать возможное соглашение между Киевом и Берлином, информирует издание.

Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Арестован подозреваемый в поджоге дома замглавы офиса президента Украины

08.07 / Ученые прокомментировали «метод Шпилькина» в качестве инструмента оценки голосования

04.06 / DT – британский генерал заcтупился за «опасную» технику армии Великобритании

13.10 / Мощность новой видеокарты AMD RX 7900 XT в три раза больше, чем у предшественницы

15.07 / Президент Польши в разговоре с пранкером отказался отбирать у Украины Львов

19.12 / Полиция пообещала проверить данные об «избиении дельфинов» в океанариуме

21.09 / Филолог: На решение профессора продолжить лекцию во время ЧС в Перми мог повлиять Достоевский

14.08 / В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников»

20.02 / В ДНР абонентам разослали СМС-сообщения о всеобщей мобилизации

27.12 / Анонсированы переговоры Путина с президентом Таджикистана в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика