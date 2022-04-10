 

Столтенберг допустил масштабное развертывание войск НАТО на восточном фланге

10.04.2022, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на восточных границах альянса в связи с растущей военной активностью России, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.

По словам генсека альянса, НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации», которая происходит в результате спецоперации РФ на Украине. Столтенберг указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти. Итоговое решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, планируют утвердить на саммите организации в Мадриде в июне, передает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем сейчас, – это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к ситуации]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», – сообщил Столтенберг.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации РФ на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил уверенность, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В РПЦ оценили влияние пандемии коронавируса на религиозность граждан

16.02 / Euronews – Япония продолжит претендовать на Курилы вне зависимости от Конституции РФ

10.08 / Гутерриш призвал белорусские власти к максимальной сдержанности

22.06 / Дзюба извинился перед Россией

26.01 / CBS News – НАТО начало масштабные учения в Средиземноморье на фоне напряжённости с Россией

15.06 / Волгоградского муфтия избили из-за конфликта на дороге

22.07 / Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

02.08 / DE – зоозащитники обеспокоены судьбой «российской белухи-шпиона» Хвалдимира

09.02 / Мнения: Зачем Путин шесть часов говорил с Макроном

28.09 / Обнаружено оружие пропавшего на Урале срочника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика