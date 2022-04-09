 

Иностранные журналисты не нашли подтверждений фейкам о «расстреле жителей Украины российскими военными»

09.04.2022, 19:54, Новости дня
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Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам, которые были распространены Киевом, о том, что якобы российские солдаты расстреляли очередь за хлебом в Чернигове.

Этот факт подтверждает и запись переговоров иностранных журналистов с места событий. Одна из сотрудниц  редакции задает журналисту Джону вопросы об обстановке в Чернигове. Тот отвечает, что «ничего интересного» он не смог заснять. Корреспонденты Би-Би-Си тоже ничего особенного не нашли там, приехав ранее, сказал он, пишут «Известия».

16 марта в некоторых СМИ были опубликованы материалы с изображением убитых людей. Отмечалось, что людей в очереди за хлебом якобы расстреляли российские военные.

В Министерстве обороны РФ опровергли информацию и подчеркнули, что военнослужащих из РФ в Чернигове не было. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что на популярных фото нет ни следа от разрывов боеприпасов, а окна в зданиях рядом целы.

«Все погибшие люди – жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры – очередная постановка СБУ», – отметил Конашенков.

Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск, газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.

В Минобороны РФ распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.

Также евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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