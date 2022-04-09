 

Над зданием администрации Херсона подняли флаг России

09.04.2022, 19:54, Новости дня
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Флаги РФ подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».

Херсон в настоящее время находится под контролем российских войск. В субботу над зданием администрации были сняты флаги Украины и вместо них поднят российский триколор, передает РИА «Новости».

Также на центральной площади под флагштоком убрали портреты так называемой «небесной сотни», а местные жители снова ее называют площадью Свободы.

Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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