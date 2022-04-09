 

Российская авиация и ракетные войска за день уничтожили 65 военных объектов ВСУ

09.04.2022, 19:54, Новости дня
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В течение дня авиацией и ракетными войсками РФ уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Также российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, – «Байрактар ТБ-2» – в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.

Ранее в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.

Также РФ сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю, которые захотели скрыться на украинском сухогрузе «Апачи», которые следовал под мальтийским флагом. В результате российские военные подбили судно, экипаж не пострадал, а нацистам и иностранным наемникам эвакуироваться не удалось.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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