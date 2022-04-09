 

Националисты взорвали в Рубежном цистерну с кислотой, утверждают в России

09.04.2022, 18:30, Новости дня
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ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.

В Рубежном националисты вновь подорвали цистерну с кислотой, над городом распространяется ядовитое облако, которое очень опасно для населения, передает RT.

 

Ранее ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.

После этого в МИД РФ заявили, что у РФ есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.

В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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