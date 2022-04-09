В Минобороны раскрыли планы СБУ снять очередную провокацию в Ирпене

Служба безопасности Украины планирует снять постановочное видео «убийства российских военных», якобы прибывших в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России», – передает ТАСС его слова.

По словам Конашенкова, «при этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих». «Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ», – отметил он.

Также генерал рассказал, что российские военнослужащие покинули населенный пункт Ирпень в Киевской области более недели назад. «По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения РФ в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.

Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.

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