 

Генерал-полковник Сердюков вручил ордена Мужества десантникам

09.04.2022, 10:05, Новости дня
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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества участникам спецоперации на Украине, информирует пресс-служба Минобороны России.

«Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Сердюков назвал десантников настоящими героями нашего времени, отметив, что служат «не ради награды».

«Вы действительно являетесь гордостью Воздушно-десантных войск, наших Вооруженных сил, нашей страны. И мы обязательно победим. У меня в этом нет сомнений, потому что за нами правда», – сказал он.

Отмечается также, что слова благодарности военнослужащим выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды российским военнослужащим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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