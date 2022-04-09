S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте

Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте с «CC» до «SD», следует из опубликованных данных.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте сохранены на уровне «СС» в списке CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, передает ТАСС.

В S&P отметили, что РФ исполнила в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями. «В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство переведет эти платежи в течение 30 дней льготного периода, отчасти потому, что, по нашему мнению, санкции в отношении России, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели», – говорится в сообщении. В S&P выразили мнение, что это будет затруднять технические возможности РФ выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями облигаций.

Напомним, 18 марта S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ССС-» до «СС». 9 марта Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило о приостановке коммерческой деятельности на территории России. Днем ранее S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства, связи.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил о попытках Запада разрушить Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

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