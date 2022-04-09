 

Глава ЕК передала Зеленскому опросник для подготовки к возможному приему в ЕС

09.04.2022, 5:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

«Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помочь вам заполнить этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе», – цитирует ТАСС главу Еврокомиссии.

Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что РФ не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.

До этого Зеленский заявил о разочаровании Киева решениями ЕС по Украине и констатировал, что Киеву придется расплачиваться за помощь Запада. Также, по его словам, нет и ответа по ускоренному вступлению Украины в ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Шольц попросил предоставить доступ международным организациям в Бучу

04.01 / Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ

13.07 / Пушков: Россию никто не может заставить признать однополые браки

06.12 / Эксперт: Мышиная возня Санду и Додона выгодна олигарху Плахотнюку

31.10 / Писатель Дмитрий Быков стал отцом в третий раз

12.07 / Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов

09.03 / “Ноги моей там не будет”. Притула подтвердил, что конечными бенефициарами проекта “Где логика?” являются граждане РФ

17.07 / В ДНР назвали взрыв на газопроводе диверсией со стороны ВСУ

24.08 / Полиция открыла производство по факту нападения на Порошенко, задержанный – из Черниговской области

18.10 / Байден винит Трампа за усиление Москвы, но и он руку к этому тоже приложил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика