Глава ЕК передала Зеленскому опросник для подготовки к возможному приему в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

«Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помочь вам заполнить этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе», – цитирует ТАСС главу Еврокомиссии.

Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что РФ не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.

До этого Зеленский заявил о разочаровании Киева решениями ЕС по Украине и констатировал, что Киеву придется расплачиваться за помощь Запада. Также, по его словам, нет и ответа по ускоренному вступлению Украины в ЕС.

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