США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.

Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру.

Напомним, 17 марта Палата представителей США проголосовала за проект закона о приостановке «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией

Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. Приостановка этого режима в отношении РФ и Белоруссии позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года. При этом, как отмечалось в распространенных ранее пояснительных документах, у президента США будет возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией, «если эти страны прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины, а также при выполнении определенных иных условий».

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