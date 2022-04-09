США исключили возможность смягчения венесуэльских санкций для импорта нефти

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась подтвердить сведения о том, что американская администрация «рассматривает возможность смягчения санкций» в отношении Каракаса, «чтобы разрешить импорт венесуэльской нефти в качестве замены» в связи с запретом на импорт энергоносителей из РФ.

«Мне неизвестно о том, чтобы это рассматривалось», – приводит ТАСС ответ Псаки на соответствующий вопрос.

В прошлом месяце агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская правительственная делегация в начале марта посетила столицу Венесуэлы. По сведениям агентства, представители США обсудили с венесуэльским руководством возможность смягчения санкций в отношении Каракаса, касающихся экспорта нефти, но не достигли договоренностей. Псаки позднее подтвердила, что делегация США посетила Каракас, где обсуждала тему энергетической безопасности и ситуацию с американцами, задержанными и отбывающими наказание в Венесуэле. В середине марта пресс-секретарь Белого дома отмечала, что Соединенные Штаты не обсуждают с венесуэльскими властями возможность импорта нефти республики.

Ранее глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа сообщил о готовности к сотрудничеству с США в сфере торговли нефтью при условии уважения суверенитета и правительства республики.

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