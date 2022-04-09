 

В Госдуму поступил законопроект об отмене визовых преференций чиновникам из ЕС

09.04.2022, 3:40, Новости дня
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Правительство внесло в Госдуму проект закона об упразднении визовых льгот для должностных лиц из ряда недружественных стран.

Авторы проекта предлагают приостановить часть положений Соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз россиянам и гражданам Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Такие же изменения затронут соглашения об упрощении выдачи виз между правительством РФ и правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также соглашения между правительством РФ и Федеральным советом Швейцарии.

В пояснительной записке указано, что документ разработан «в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов».

Напомним, страны Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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