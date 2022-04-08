 

Цены на нефть меняются разнонаправлено

08.04.2022, 8:37, Новости дня
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Мировые цены на нефть в пятницу утром не имеют единой динамики на неоднозначном новостном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,01% – до 100,57 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – росла на 0,44%, до 96,44 доллара, передает РИА «Новости».

В пятницу обе марки нефти торгуются разнонаправленно, инвесторы опасаются возможного сокращения нефти на рынке на фоне ужесточения антироссийских санкций. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти.

Но при этом уменьшают опасения по поводу нехватки сырья сообщения о том, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Кроме того, негативную динамику цен поддерживают опасения за развитие мировой экономики на фоне вспышки COVID-19 в крупнейшем импортере нефти – Китае. Правительство страны ввело ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии. Так, ограничение передвижений населения привело к сокращению спроса на нефть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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