ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР

Вооруженные силы Украины в пятницу обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) с направления населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (семь снарядов)», – информирует Telegram-канал представительства.

Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 миллиметров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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