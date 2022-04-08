Германия собралась прекратить импорт угля из РФ за 120 дней
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В рамках антироссийских санкций прекратить импорт угля из РФ планируется в течение 120 дней, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц сказал, что Германия намерена «использовать этот переходный период» в в 120 дней. По его словам, «если будет быстрее, то это хорошо». Однако, как отметил глава правительства, как властям, так и предприятиям «нужно немного времени». Он пояснил, что требуется время «найти новых поставщиков». «В этой связи мы хорошо подготовлены», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, которые включают, в частности, замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из РФ угля, эмбарго на поставки оружия в Россию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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