Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине

Франция готова исполнять роль гаранта при построении мира на Украине, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Parisien.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, так как это дает Франции возможность «сохранять статус участника переговоров». Макрон считает, что таков его «долг». «И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», – сказал он.

Президент Франции заявил, что уделяет большое внимание гуманитарным вопросам, отдельно остановившись на ситуации в Мариуполе. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции там вместе с Грецией и Турцией. Франция предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к операции сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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