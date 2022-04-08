Япония задумалась о высылке российских дипломатов
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Токио рассматривает возможность высылки части российских дипломатов из Японии, сообщают СМИ.
Обсуждение этого вопроса проходит в правительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fuji Television.
Напомним, европейские страны уже выслали десятки российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства России, иначе они увидят амбарный замок на своих дипмиссиях.
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