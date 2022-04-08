 

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров

08.04.2022, 5:05, Новости дня
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Австралия передала Киеву 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью около 38 млн долларов США, сообщил посол Украины в стране Василий Мирошниченко.

Прежде Киеву были переданы четыре бронетранспортера – после выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед парламентом Австралии, передает РИА «Новости».

Напомним, Австралия запретила в апреле экспорт в Россию предметов роскоши, а в марте объявила о пошлинах в 35% на все товары из РФ и Белоруссии. Кроме того, в марте Австралия ввела санкции против России, в частности, против российских журналистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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