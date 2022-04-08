 

Пушилин осудил передачу Киевом артиллерии «свихнувшимся» тербатам

08.04.2022, 3:44, Новости дня
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Решение кабмина Украины разрешить применении артиллерии и ракет батальонам территориальной обороны (тербатам) приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин прокомментировал решение украинского кабмина расширить перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны. В список включены артиллерия и ракетные системы.

Пушилин заявил, что «люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности». «А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся «мстителей» появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые», – приводит его слова РИА «Новости».

Он предрек, что тербаты «целенаправленно начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру». Кроме того, из-за «отсутствия хотя бы минимальных навыков обращения с данным видом вооружения» использование артиллерии и ракетных систем «приведет к массовым случайным жертвам», сказал он.

Напомним, военный корреспондент Александр Коц заявил, что именно украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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