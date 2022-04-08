Назальный «Спутник V» вышел в гражданский оборот
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В гражданский оборот вышла назальная вакцина от коронавируса, состав у препарата тот же, что и у «Спутника V», сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что «официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества». По его словам, использовать будут «ту вакцину, которая уже развезена по регионам». «Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Минздрав сообщил, что «зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции». Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.
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