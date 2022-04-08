 

Назальный «Спутник V» вышел в гражданский оборот

08.04.2022, 3:43, Новости дня
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В гражданский оборот вышла назальная вакцина от коронавируса, состав у препарата тот же, что и у «Спутника V», сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что «официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества». По его словам, использовать будут «ту вакцину, которая уже развезена по регионам». «Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Минздрав сообщил, что «зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции». Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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