Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью допсанкций

Усиливать давление на Россию можно с помощью дополнительных ограничительных мер, договорились страны G7 на встрече глав МИД G7, которая прошла на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

«Вместе с международными партнерами группа семи будет поддерживать и усиливать давление на Россию путем введения скоординированных дополнительных ограничительных мер. Мы будем работать вместе, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь РФ иным способом. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать над этой целью вместе», – передает ТАСС суть заявления.

Ранее в Британии заявили, что основополагающий акт РФ – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».

Напомним, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.

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