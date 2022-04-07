Песков: Накачка Украины вооружением не способствует переговорам
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Поставки американского оружия на Украину не способствуют продвижению переговоров между Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», – передает его слова ТАСС.
При этом Песков отказался комментировать предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести в Будапеште встречу президентов РФ и Украины.
Напомним, Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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