 

Песков: Накачка Украины вооружением не способствует переговорам

07.04.2022, 12:50, Новости дня
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Поставки американского оружия на Украину не способствуют продвижению переговоров между Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», – передает его слова ТАСС.

При этом Песков отказался комментировать предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести в Будапеште встречу президентов РФ и Украины.

Напомним, Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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