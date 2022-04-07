 

Телеканал «Соловьев.Live» начал вещание на частотах Euronews

07.04.2022, 9:55, Новости дня
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Телеканал «Соловьев.Live» начал вещание на частотах Euronews, сообщила пресс-служба канала.

По данным пресс-службы, за прямым эфиром можно следить на всех площадках (телевидение, радио, соцсети, мессенджеры), передает РИА «Новости». 

Отмечается, что авторский канал журналиста освещает в режиме 24 на 7 в прямом эфире оперативные новости и аналитику главных событий. Кроме того, на нем ведутся прямые включения с мест происшествий, создаются авторские программы.

В марте видеохостинг YouTube удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live». 

«Соловьев Live» – авторская политическая программа журналиста и ведущего Владимира Соловьева. В субботнем прямом эфире с ним выходят новости и размышления, прямые включения корреспондентов, обсуждение повестки с экспертами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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