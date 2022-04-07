Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения

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07.04.2022, 7:33, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,14%, до 97,41 доллара.

В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 млн баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

«Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются», – отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

«Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается», – добавляют в ANZ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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