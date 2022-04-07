 

Появилось видео глумления солдат ВСУ над стариками, ожидающими российские войска

07.04.2022, 2:11, Новости дня
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В Сети опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.

Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.

Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.

Напомним, юг Украины, освобожденный российскими войсками, пытается наладить мирную жизнь, но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. В Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области РФ создает военно-гражданские администрации, над административными зданиями в этих регионах сами местные жители поднимают флаги России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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