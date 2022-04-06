США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику

Американские власти ввели запрет на новые инвестиции в экономику России, сообщил на брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

«Сегодня мы в координации с Группой семи и ЕС объявляем о запрете на новые инвестиции в РФ», – сказал он, пояснив, что соответствующий указ будет подписан президентом США Джо Байденом.

«Это гарантирует, что массовый исход из РФ частных компаний <…> будет продолжаться. Без инвестиций со стороны нашего частного сектора [президент РФ Владимир] Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней «утечки мозгов» из РФ будут значительными», – передает его слова ТАСС.

В Белом доме уточнили, что запрет распространяется на инвестиции в российскую экономику со стороны «американских лиц, где бы они ни находились».

По мнению Вашингтона, данная мера «еще больше изолирует Россию от мировой экономики». «Эти действия основаны на решении более чем 600 транснациональных компаний покинуть Россию. <…> Сегодняшний исполнительный указ обеспечит продолжительное ослабление конкурентоспособности РФ на мировом уровне», – заявили в американской администрации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий. Американский минфин опубликует список 7 апреля.

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