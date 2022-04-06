«Аэрофлот» заявил о возобновлении полетов в Казахстан на «Суперджетах»

Авиакомпания «Россия» во второй половине апреля начнет полеты из Москвы в Казахстан на самолетах SSJ 100, сообщил «Аэрофлот».

Полеты начнутся с 23 апреля, они будут осуществляться в Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду, передает ТАСС со ссылкой на сообщение «Аэрофлота».

Полеты из Сочи в Актау, Атырау и Актобе будут отменены с 7 по 22 апреля, в Алматы и Нурсултан – с 23 апреля.

«В связи с запуском прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полетов в пункты Казахстана из Сочи», – отметил перевозчик.

Между тем пресс-служба премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова заявила, что с 11 апреля власти Казахстана снимают ограничения по пересечению границы с РФ в сухопутных пунктах пропуска с 11 апреля. Ограничение снимается для граждан Казахстана, лиц без гражданства и иностранцев.

—