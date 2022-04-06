 

США объявили о санкциях против Собянина и Беглова

06.04.2022, 18:32, Новости дня
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Соединенные Штаты вводят санкции в отношении мэра российской столицы Сергея Собянина и губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщают СМИ.

Санкции также вводятся против руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина, передает RT со ссылкой на Минфин США.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий.

Ранее США ввела полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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