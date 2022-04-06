 

В ЕР рассказали о создании в регионах эффективных инструментов импортозамещения

06.04.2022, 12:45, Новости дня
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Российские регионы начали выстраивать перспективный путь импортозамещения, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Этот путь, по его словам, основан на стабильном функционировании экономики в условиях санкционного давления и наращивании российских производственных мощностей. Для координации этой работы на федеральном уровне создана биржа импортозамещения, отметил зампред комитета по экономической политике.

«Создан центр поддержки импортозамещения Новгородской области, и идет подбор механизмов, которые могут перестроить производственно-логистические цепочки. Важный пример – инициатива губернатора Рязанской области Николая Любимова, который создает Межрегиональную ассоциацию центров импортозамещений и кооперации. Четыре или больше регионов, Рязанская область в их числе, дали льготы по земле для инвесторов, которые приходят с импортозамещением. Это правильный путь, рассчитанный не только на сегодняшний день, но и на долгую счастливую перспективную жизнь в России», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России».

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики РФ в условиях санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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