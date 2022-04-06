Посол РФ в Румынии назвал терактом таран автомобилем ворот представительства в Бухаресте

Инцидент с тараном ворот российского посольства в Бухаресте и самоподжогом водителя автомобиля можно фактически назвать терактом, сообщил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», – сказал посол в эфире «России 24».

По его словам, перед попыткой протаранить ворота посольства РФ водитель загрузил автомобиль канистрами с горючим.

«Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль – этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сидение пару канистр, еще несколько канистр в багажнике», – сказал посол.

Он подчеркнул, что после того, как правоохранители попытались вытащить водителя из машины, он поджег бензин. Также Кузьмин рассказал, что российское посольство в Бухаресте неоднократно получало сообщения с угрозами взрыва.

Ранее в среду автомобиль врезался утром в забор посольства РФ в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными. СМИ сообщили, что водитель накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над дочерью.

Посольство РФ в Румынии подтвердило попытку протаранить ворота дипмиссии в Бухаресте, связав инцидент с антироссийской истерией после «провокации» в Буче.

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